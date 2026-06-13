Потребителският рай ни направи безпомощни
Несправедливостта нарасна безкрайно в световен мащаб, казва д-р Пламен Димитров Д-р Пламен Димитров е председател на Сдружението на психолозите в Бъл...
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Несправедливостта нарасна безкрайно в световен мащаб, казва д-р Пламен Димитров Д-р Пламен Димитров е председател на Сдружението на психолозите в Бъл...