Д-р Нина Байчева от Тетевен: Не съм убийца и не чувствам вина

"Аз не чувствам вина". Думите са на д-р Нина Байчева от тетевенската болница, след като от предаването "Господари на ефира" по Нова ТВ разкриха ужасяв...