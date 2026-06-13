Д-р Нина Байчева от Тетевен: Не съм убийца и не чувствам вина
"Аз не чувствам вина". Думите са на д-р Нина Байчева от тетевенската болница, след като от предаването "Господари на ефира" по Нова ТВ разкриха ужасяв...
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"Аз не чувствам вина". Думите са на д-р Нина Байчева от тетевенската болница, след като от предаването "Господари на ефира" по Нова ТВ разкриха ужасяв...