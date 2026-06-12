Комисията по здравеопазване одобри д-р Комитов за управител на НЗОК
Комисията по здравеопазване одобри кандидатурата на д-р Глинка Комитов за управител на НЗОК. Членовете взеха решението с единодушие, съобщи БГНЕС. По...
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Комисията по здравеопазване одобри кандидатурата на д-р Глинка Комитов за управител на НЗОК. Членовете взеха решението с единодушие, съобщи БГНЕС. По...