Освободиха директора на УМБАЛ "Св. Иван Рилски"
Директорът на УМБАЛ "СВ. Иван Рилски" д-р Дечо Дечев е освободен от съвета на директорите на здравното заседание. Здравният министър Петър Москов е по...
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Директорът на УМБАЛ "СВ. Иван Рилски" д-р Дечо Дечев е освободен от съвета на директорите на здравното заседание. Здравният министър Петър Москов е по...
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Така няма да доплащаме за лечението