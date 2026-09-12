ГЕРБ поиска оставката на кмета на район „Младост“
Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ сваля политическото си доверие от кмета на столичния район "Младост" д-р Цвета Авджиева и я призовава да подаде ост...
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Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ сваля политическото си доверие от кмета на столичния район "Младост" д-р Цвета Авджиева и я призовава да подаде ост...
В откритата приемна на ГЕРБ в кв. "Полигона", кандидатът на ГЕРБ за кмет на районн „Младост" д-р Цвета Авджиева и кандидатът за общински съветник Йорд...
В парка пред СО "Младост", по покана на кандидатa на ГЕРБ за кмет на район „Младост" д-р Цвета Авджиева, се проведе среща –разговор между жителите на...
На официална среща с директори и медицински сестри на ОДЗ-та от р-н „Младост", кандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Младост" д-р Цвета Авджиева очерт...
Кандидатът за втори мандат на ГЕРБ за район „Младост" д-р Цвета Авджиева, кандидатът за общински съветник от ГЕРБ Йордан Господинов и народният предст...