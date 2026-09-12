Всичко за Д-Р Цвета Авджиева

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Д-р Цвета Авджиева: Разширяваме програмата за възстановяване на междублоковите пространства

Д-р Цвета Авджиева: Разширяваме програмата за възстановяване на междублоковите пространства

В откритата приемна на ГЕРБ в кв. "Полигона", кандидатът на ГЕРБ за кмет на районн „Младост" д-р Цвета Авджиева и кандидатът за общински съветник Йорд...

20 октомври | 12:50
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