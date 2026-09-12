София Лорен с приз за цялостно творчество
Близката й приятелка Лина Вертмюлер ще й поднесе наградата на фестивала „Capri-Hollywood“
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Близката й приятелка Лина Вертмюлер ще й поднесе наградата на фестивала „Capri-Hollywood“
Актрисата ще бъде почетена на Берлинале през февруари
Американският ексцентричен режисьор Уди Алън ще бъде отличен с наградата "Сесил де Мил" за цялостния си принос към киноизкуството, съобщи организацият...