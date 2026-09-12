Шезлонгаджии прибират 5 лв. такса, за да пазят сянката цял ден
Битката стигна пика: Заключват седалките с катинар
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Битката стигна пика: Заключват седалките с катинар
Жълт код в цялата страна, в няколко области - оранжев
Дежурни екипи разчистваха в неделя десетки паднали дървета и клони в Благоевград. Заради обилния снеговалеж са регистрирани проблеми и в централната ч...