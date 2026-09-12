Смяна на върха в ГЕРБ-София
Той поема поста от Цветомир Паунов, който остава административен секретар на ПП ГЕРБ
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Той поема поста от Цветомир Паунов, който остава административен секретар на ПП ГЕРБ
В ситуация като тази с короната, ако не беше Борисов, щяхме да затънем и трудно щяхме да излезем от това положение
140 кмета за ГЕРБ, с 10 повече в сравнение с миналите избори
Социолог ще седне в лидерския стол на ГЕРБ София. Късно във вторник изпълнителната комисия на партията утвърди административния секретар на ГЕРБ Цвето...