Всичко за Цветомир Паунов

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Социолог пое ГЕРБ-София

Социолог пое ГЕРБ-София

Социолог ще седне в лидерския стол на ГЕРБ София. Късно във вторник изпълнителната комисия на партията утвърди административния секретар на ГЕРБ Цвето...

27 ноември | 18:36
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