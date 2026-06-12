Цяло Куртово Конаре изпрати Цецо Мустанга
Цялото село Куртово Конаре изпрати днес Цветомир Никитов, който в неделя вечерта се самоуби в Пловдив със скок от петия етаж. Богатият наследник бе по...
Следете всички новини, анализи и коментари за Цветомир. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Цялото село Куртово Конаре изпрати днес Цветомир Никитов, който в неделя вечерта се самоуби в Пловдив със скок от петия етаж. Богатият наследник бе по...