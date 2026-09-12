"Бяла карта" атакува Румъния и Македония
За първите три години от присъствието си на българския пазар "Бяла карта" привлече повече от 50 хил. картодържатели и реализира оборот за над 50 млн....
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За първите три години от присъствието си на българския пазар "Бяла карта" привлече повече от 50 хил. картодържатели и реализира оборот за над 50 млн....
Цветан Кръстев получи наряда за полуфинала за Купата на България между "Берое" и ЦСКА. Мачът е на 6 април от 19:15 в Стара Загора. Другият двубой от...
Председателят на Националния предизборен щаб на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов и кандидатът на ГЕРБ за кмет на Плевен проф. Димит...
Цветан Кръстев ще ръководи мача между "Литекс" и "Левски" в Ловеч, това съобщиха от съдийската комисия към БФС. Помощници ще му бъдат Диян Вълков и Ма...
София. Съдийската комисия на БФС определи рефера за първия осминафинал от турнира за купата на България по футбол – ЦСКА – "Левски", който ще се играе...