Да изградим общност в подкрепа на хората с хемофилия
Днес, 17 април целият медицински свят поглежда към хората болни от хемофилия. Това е заболяване, при което организмът на болния не изработва някоя от...
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Днес, 17 април целият медицински свят поглежда към хората болни от хемофилия. Това е заболяване, при което организмът на болния не изработва някоя от...