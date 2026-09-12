В четвъртък пускат билетите за Вечното дерби
София. В четвъртък (25 април) стартира предварителната продажба на билети за дербито от 24-ия кръг на първенството "Левски" - ЦСКА. Двубоят ще се игра...
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София. В четвъртък (25 април) стартира предварителната продажба на билети за дербито от 24-ия кръг на първенството "Левски" - ЦСКА. Двубоят ще се игра...
София. Две добри и една тревожна новина отвориха седмицата на вечното дерби в ЦСКА. Контузените титуляри в защита Мишо Венков и Апостол Попов започнах...
София. Вечното дерби на българския футбол "Левски" – ЦСКА ще бъде показано с 22 камери. За първи път двубоят между сини и червени ще се излъчи по TV7....