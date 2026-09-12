Радуканов и Костадинов: Можем да сме шампиони
София. Старши треньорът на ЦСКА Милен Радуканов заяви след равенството 0:0 с "Лудогорец", че "червените" могат да се преборят за титлата. "Вярвам, че...
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София. Старши треньорът на ЦСКА Милен Радуканов заяви след равенството 0:0 с "Лудогорец", че "червените" могат да се преборят за титлата. "Вярвам, че...
София. "Големите печеливши, като гледам класирането са "Литекс" и "Левски". Дадохме въздух на "Левски" да диша", така коментира президентът на "Лудого...
София. ЦСКА и "Лудогорец" завършиха 0:0 пред близо 6000 зрители на "Българска армия" в последния мач от 21-ия кръг в А група. Така във временното клас...
София. Старши треньорът на "ЦСКА" Милен Радуканов заяви на брифинга си преди дербито с "Лудогорец" в четвъртък, че трябва играчите да оставят сърцето...
София. ЦСКА иска наказание за звездата на "Лудогорец" Марселиньо. На официалната си страница "червените" информират, че днес са сезирали Съдийската и...