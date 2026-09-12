Задържаният агент на ЦРУ в Москва търсел данни за Царнаеви
Москва. По всяка вероятност задържаният вчера предполагаем агент на американското централно разузнавателно управление (ЦРУ) в Москва е търсел допълни...
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Москва. По всяка вероятност задържаният вчера предполагаем агент на американското централно разузнавателно управление (ЦРУ) в Москва е търсел допълни...
Бостън. Двамата батя Царнаеви сочени за причинители на бомбените взривове на Бостънския маратон, вероятно са действали сами, водени от религиозни под...
Грозни. Бунтовниците от Северен Кавказ публикуваха съобщение на своя уебсайт, че нямат нищо общо с взривовете на Бостънския маратон и братя Царнаеви...