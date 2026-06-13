Слагат "Черната роза" от фестивала Contempo в центъра на Варна
Дърворезбованата скулптура „Черна роза", която беше изработена в тазгодишното издание на международния фестивал за съвременно изкуство – Contempo, и д...
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Дърворезбованата скулптура „Черна роза", която беше изработена в тазгодишното издание на международния фестивал за съвременно изкуство – Contempo, и д...