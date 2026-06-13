Бъдещето на онлайн плащанията вече е в България с Fibank и Visa Click to Pay
Fibank (Първа инвестиционна банка) е сред първите банки в Източна Европа, която предлага услугата на Visa – Click to Pay. С нея онлайн плащанията ст...
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Fibank (Първа инвестиционна банка) е сред първите банки в Източна Европа, която предлага услугата на Visa – Click to Pay. С нея онлайн плащанията ст...