"Елуаз" се пуснаха по кънки в НДК
Звездите от прочутия цирк смаяха зала 1 с рискова акробатика "Спектакълът "iD" на цирк "Елуаз" - престъпно е да го пропуснете." Това постна във Фейсб...
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Звездите от прочутия цирк смаяха зала 1 с рискова акробатика "Спектакълът "iD" на цирк "Елуаз" - престъпно е да го пропуснете." Това постна във Фейсб...
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Звездите сменят 40 костюма за два часа
Акробатката от "Елуаз" открива шоуто в дует с Джереми