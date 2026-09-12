Сундби с титлата на световното по ски бягане
Цинзов влезе в Топ 40 на първенството
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Цинзов влезе в Топ 40 на първенството
Веселин Цинзов се представи достойно в днешното преследване на 10 км (св.стил) в Ленцерхайде (Швейц), което бе трети кръг от 10-ото издание на „Тур дь...
Водещият ни ски бегач Веселин Цинзов постигна днес най-предното си класиране през новия сезон. В състезанието в Хохфилцен (Ав) на 15 км, св.стил за FI...