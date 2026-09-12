Наша цигуларка победи в престижен конкурс
Цигуларката Лия Петрова спечели първа награда на престижния конкурс за млади изпълнители на класическа музика "Карл Нилсен" в датския град Одензе. Тал...
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Цигуларката Лия Петрова спечели първа награда на престижния конкурс за млади изпълнители на класическа музика "Карл Нилсен" в датския град Одензе. Тал...
Лауреатите на "Васко Абаджиев"
Граждани, сред които много артисти и бизнесмени, създадоха група във Фейсбук, която е в защита на цигуларката Невена Вeлинска, чието 3-годишно дете бе...