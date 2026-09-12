Драматизъм и виртуозност от Кварто камерен оркестър на международния ден на ромите
Ромската музика оказва дълбоко влияние върху класическите композиции
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Ромската музика оказва дълбоко влияние върху класическите композиции
"Циганки" ще доведат богат улов през септември и октомвриЛетните порои ще доведат големи пасажи, предричат моряците Почти всеки ден, когато морето е...
Кметицата на Габаре Елена Игнатова се кани да раздава каски на служителите си