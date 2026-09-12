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Златна есен за рибарите

Златна есен за рибарите

"Циганки" ще доведат богат улов през септември и октомвриЛетните порои ще доведат големи пасажи, предричат моряците Почти всеки ден, когато морето е...

31 август | 21:10
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