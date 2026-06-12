На Острова не ни признават дипломите
Някои от факултетите на английски топуниверситети не признават българските дипломи. 20 български ученици имат проблеми с кандидатстването там поради т...
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Някои от факултетите на английски топуниверситети не признават българските дипломи. 20 български ученици имат проблеми с кандидатстването там поради т...