Пожарна без достъп до петричко село
Кметство (ляво) и магазин (дясно) в Чучулигово
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Кметство (ляво) и магазин (дясно) в Чучулигово
Новият аутобан ги оставя без достъп до нивите им В стачна готовност са десетки земеделски производители в петричкото село Чучулигово. Строежът на Лот...
Кметството (вляво) и магазин (вдясно) в Чучулигово
Плашат с бунт, ако не закърпят шосето Благоевград. Жителите на петричките села Чучулигово, Марино поле и Кулата настояват за спешно закърпване на път...