Президентът дари "Ние, врабчетата" за "ЧитАлнЯта"
Все повече книги се трупат за фонда на "ЧитАлнЯта", която ще отвори врати това лято в градинката до Народния театър. От Сдружение за градски читални,...
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Все повече книги се трупат за фонда на "ЧитАлнЯта", която ще отвори врати това лято в градинката до Народния театър. От Сдружение за градски читални,...