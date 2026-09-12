Усик надви Чисора и взе Междуконтиненталната титла
Антъни Джошуа гледа мача на живо
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Антъни Джошуа гледа мача на живо
Британският боксьор Дерек Чисора отвърна по грозен начин на клипа, с който Кубрат Пулев отчете рождения си ден. Българинът обаче не пропусна да се зая...
Мачът за европейската титла за професионалисти на Европейския боксов съвет между Кубрат Пулев и британеца Дерек Чисора ще се играе на 9 април. Това тв...