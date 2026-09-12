Чипровският манастир има нов игумен
Чипровци. Чипровският манастир „Свети Йоан Рилски" посрещна празника си с нов игумен – архимандрит Неофит. Рано сутринта в светата обител започна търж...
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Чипровци. Чипровският манастир „Свети Йоан Рилски" посрещна празника си с нов игумен – архимандрит Неофит. Рано сутринта в светата обител започна търж...
Чипровци. Архимандрит Неофит е новият игумен на Чипровския манастир, съобщиха от видинската митрополия. Той сменя архимандрит Василий, който отиде на...
София. На своята редовна лятна сесия Светият Синод на Българската православна църква реши да определи йеромонах Герасим, брат на Дивотинския манастир...