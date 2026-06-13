Хиляди евакуирани заради горски пожар в Чили (СНИМКИ)
Горски пожар наложи евакуацията на хиляди души в пристанищния град на Чили – Валпараисо. Има опасност пламъците са изпепелят пристанището в населеното...
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Горски пожар наложи евакуацията на хиляди души в пристанищния град на Чили – Валпараисо. Има опасност пламъците са изпепелят пристанището в населеното...