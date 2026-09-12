"Чико" стана "Хебър 1918"
Отборите на "Чико" (Бяга) и "Хебър" се сляха в общ отбор. Решението за това дойде от кмета на града Тодор Попов и президентът на детско-юношеската шко...
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Отборите на "Чико" (Бяга) и "Хебър" се сляха в общ отбор. Решението за това дойде от кмета на града Тодор Попов и президентът на детско-юношеската шко...
ЦСКА продължава да доказва, че мястото му не е във "В" група. Възпитаниците на Христо Янев отвяха скромния тим на "Чико" (Бяга) с 5:0 на стадион "Бълг...
Отборът на ЦСКА изигра най-трудния си мач от началото на пътешествието си през Югозападната "В" група към професионалния футбол. "Червените" победиха...