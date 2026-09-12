Всичко за Чифте Баня

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Дама паркира в "Чифте баня"

Дама паркира в "Чифте баня"

Каскадьорката втрещи Пловдив, пияна кръчмарка зад волана закопчаха в Панагюрище Млада шофьорка направи страхотно автомеле в Пловдив и се заби с висок...

19 юни | 17:15
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Провали се търг за Чифте баня

Провали се търг за Чифте баня

Търгът за продажбата на Чифте баня в Кюстендил се провали поради липса на инвеститори. Общинският имот беше обявен за продан след решение на съветници...

26 април | 17:15
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Мая брани Чифте баня

Мая брани Чифте баня

"Червеното острие" Мая Манолова подкрепи протеста на кюстендилци за прекратяване на продажбата на Чифте баня - една от емблемите на града. След провер...

24 април | 17:37
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