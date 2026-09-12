Спират продажбата на 100-годишна баня в Кюстендил
Административният съд в Кюстендил спря продажбата на около 100-годишната "Чифте баня" в града. По жалба на местно гражданско сдружение магистратите от...
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Административният съд в Кюстендил спря продажбата на около 100-годишната "Чифте баня" в града. По жалба на местно гражданско сдружение магистратите от...
Каскадьорката втрещи Пловдив, пияна кръчмарка зад волана закопчаха в Панагюрище Млада шофьорка направи страхотно автомеле в Пловдив и се заби с висок...
Соцдепутатът Мая Манолова е поканила кметовете на няколко европейски града за местните избори в Кюстендил. Поводът е бъдещето на известната Чифте баня...
Търгът за продажбата на Чифте баня в Кюстендил се провали поради липса на инвеститори. Общинският имот беше обявен за продан след решение на съветници...
"Червеното острие" Мая Манолова подкрепи протеста на кюстендилци за прекратяване на продажбата на Чифте баня - една от емблемите на града. След провер...
За 3 г. общината светна с 20 млн. европейски пари