Chevrolet показа робот на колела
Прототипът FNR има автопилот и "криле на дракон" Невероятен прототип показа Chevrolet на започналото онази вечер автомобилно изложение в Шанхай. Моде...
Следете всички новини, анализи и коментари за Chevrolet. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Прототипът FNR има автопилот и "криле на дракон" Невероятен прототип показа Chevrolet на започналото онази вечер автомобилно изложение в Шанхай. Моде...