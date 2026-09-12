Путин: Не съм решил за четвърти мандат
Руският президент Владимир Путин още не е решил дали ще се кандидатира за четвърти мандат на изборите през 2018 г. Това разкри самият той в интервю за...
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Руският президент Владимир Путин още не е решил дали ще се кандидатира за четвърти мандат на изборите през 2018 г. Това разкри самият той в интервю за...
Местна коалиция „Десен съюз" в Кърджали откри официално предизборната си кампания за местния вот на 25 октомври. Коалицията изрази подкрепата си за к...
Враца. Кметът на романското село Синьо бърдо бетонира четвъртия си мандат на частичните избори в неделя. Цветан Йотов спечели 70 процента от гласовете...