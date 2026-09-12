Внимание! Четворката носи мощни магнитни бури през април
Четири силни удара ни чакат този месец
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Четири силни удара ни чакат този месец
Канцлерът на Германия Ангела Меркел е поканила лидерите на "Нормандската четворка" да продължат през март в Берлин преговорите за уреждане на кризата...
Реформаторите канят земеделците на Мозер, БСДП и РДП, не искат да чуят за БАСТА