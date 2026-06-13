Община Сливен подновява акция "Чешмичка"
Община Сливен подновява акцията за възстановяване и поставяне на нови чешмички под Сините камъни. Миналата година поставихме общо 22 нови чешми, а за...
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Община Сливен подновява акцията за възстановяване и поставяне на нови чешмички под Сините камъни. Миналата година поставихме общо 22 нови чешми, а за...