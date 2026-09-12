Акции за феновете на ЦСКА
София. Срещу 5 лева всеки фен на ЦСКА ще може да стане акционер в любимия клуб. Това предлагат новите собственици от обединението "Червени шампиони",...
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София. Срещу 5 лева всеки фен на ЦСКА ще може да стане акционер в любимия клуб. Това предлагат новите собственици от обединението "Червени шампиони",...
София. Бял дим се изви над стадион "Българска армия" около 18,30 ч. вчера. Сделка има, зарадваха се феновете. След инфарктни преговори "Титан" даде ак...
София. ЦСКА е вече собственост на групата "Червени шампиони", съобщават "армейците" на официалния си сайт. "Днес (10.07), бе подписано споразумение з...
София. ЦСКА губи потенциалните си купувачи, след като настоящите собственици на клуба от "Титан" са им предложили юридически невъзможна сделка. Инициа...