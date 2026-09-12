Всичко за Червени Шампиони

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Последни новини Спорт
Акции за феновете на ЦСКА

Акции за феновете на ЦСКА

София. Срещу 5 лева всеки фен на ЦСКА ще може да стане акционер в любимия клуб. Това предлагат новите собственици от обединението "Червени шампиони",...

11 юли | 7:22
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Бял дим над "Армията"

Бял дим над "Армията"

София. Бял дим се изви над стадион "Българска армия" около 18,30 ч. вчера. Сделка има, зарадваха се феновете. След инфарктни преговори "Титан" даде ак...

11 юли | 6:10
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