Карина Караиванова влиза в ЧБТР
Министерският съвет определи зам.-министъра на финансите Карина Караиванова за управител за България в Съвета на управителите на Черноморската банка з...
Следете всички новини, анализи и коментари за Черноморска Банка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Министерският съвет определи зам.-министъра на финансите Карина Караиванова за управител за България в Съвета на управителите на Черноморската банка з...
България е ключов партньор на Балканите, писа Йоханес Хан на премиера Премиерът Бойко Борисов ще бъде идния понеделник в Брюксел заради спрените сред...
Правителството оттегля предложението до президента на Черноморската банка за търговия и развитие Съветът на директорите на банката да назначи Нина Ста...
"С цялото ми уважение към г-н Георги Кадиев, бих искал да го уверя, че няма поводи за притеснение относно спекулациите, които се пуснаха в публичното...
"Ако това се случи, това е сделка по законите на мафията. Там той ще мълчи за всичко, което знае", коментира депутатът от БСП Георги Кадиев пред bTV и...
Черноморската банка за търговия и развитие чака вицепрезидент от България Гуверньорът на БНБ Иван Искров е получил оферта за висок пост в Черноморска...