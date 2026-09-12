Черният Ку Клукс Клан
Фалшивата толерантност, която от много време виси като дамоклев меч, е на път да ни взриви
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Фалшивата толерантност, която от много време виси като дамоклев меч, е на път да ни взриви
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Протести срещу убийството на двама чернокожи мъже от полицаи затвориха пътни артерии в множество американски градове, а в някои от тях се стигна до сб...
Материал за изготвяне на взривни устройства е бил открит в къщата на Мика Джонсън, който уби петима полицаи в Далас, съобщава Би Би Си, като се позова...
Напрежение и протести и в Атланта. В часовете след двете убийства на чернокожи граждани от полицейски служители в различни американски щати и в столиц...
Временното правителство на Бразилия е нелегитимно и има проблем с представителността. Това заяви Дилма Русеф по време на първата си изява след като Се...
Чикагски полицай застреля студент и майка на пет деца. Двете жертви са чернокожи, съобщава Ройтерс, цитирани от БГНЕС. Агенцията припомня, че полицият...
"Със сигурност не съм расист и работата ми като треньор го доказва. Но когато наблюдавах юношеския турнир във Виареджо, ми направи впечатление, че в о...
Лондон. Над 600 демонстранти окупираха търговски център в английската столица. Протестът бе срещу убийствата на чернокожи в страната и САЩ и завърши с...