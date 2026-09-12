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Бой, блокади и арести в САЩ

Бой, блокади и арести в САЩ

Протести срещу убийството на двама чернокожи мъже от полицаи затвориха пътни артерии в множество американски градове, а в някои от тях се стигна до сб...

10 юли | 19:15
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