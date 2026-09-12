46-годишен мъж се сдоби с нов черен дроб
Специалисти от ВМА извършиха поредна чернодробна трансплантация
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Специалисти от ВМА извършиха поредна чернодробна трансплантация
Операцията продължи 6 часа
София. Тази нощ е извършена успешна чернодробна трансплантация във Военномедицинска академия, съобщиха от пресцентъра на здравното заведение. Това е...