На косъм да се повтори трагедията с Милен Цветков!
Катастрофата отново е на столичния булевард "Черни връх"
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Катастрофата отново е на столичния булевард "Черни връх"
Шофьорът е минал и на червен светофар, показа експертиза
Софийската районна прокуратура ще поиска постоянното задържане на Симеон Христов, който преби шофьора Георги Милев на столичния булевард "Черни връх"...
Метростанцията на „Черни връх" ще бъде пусната юни месец. Това каза пред журналисти Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, предаде „Фокус". Фанд...