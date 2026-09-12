Намериха изчезнали черни лебеди в Благоевград
Те изченаха от парк "Бачиново" в Благоевград
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Те изченаха от парк "Бачиново" в Благоевград
Броени часове след призива на варненския зоопарк за осигуряване на средства за купуване на двойка черни лебеди, спонсори са потърсили директора на зоо...
Зоопаркът във Варна разкри сметка, по която набира средства за покупката на двойка черни лебеди, съобщиха от пресслужбата на общината в морската столи...
Благоевград. В природата винаги има баланс. Затова до двойката черни холандски лебеди в езерото в парк „Бачиново" над Благоевград заплуваха и две бели...
Благоевград. Двойка черни холандски лебеди плуват в езерото в парк „Бачиново" над Благоевград. Красивите птици са доставени от Холандия по специална з...