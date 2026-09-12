Зловеща подробност за разбилия се самолет в Южна Корея
САЩ помагат в разследването
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САЩ помагат в разследването
Въпреки това "черните кутии" ще действат дисциплиниращо за рисковите водачи
Това е станало още при самото му излитане
Сигнал от тях бе засечен по-рано днес
Техеран се съгласи да предостави устройствата на украинските власти
При пожара на "Сухой Суперджет 100" със 73 пътници и петчленен екипаж загинаха 41 човека
И двете черни кутии на падналия в Средиземно море египетски самолет са силно повредени. Това е показал първоначалният анализ на извадените от тях мод...
Намират се на 3 метра дълбочина, започват да вадят черните кутии Останки от катастрофиралия в Средиземно море самолет "Еърбъс" А320 на авиокомпания "...
Високопоставен представител на египетското министерство на гражданската авиация отрече постъпилите по-рано съобщения в медиите, че бордните и полетнит...
Комисия с участието на Египет, Русия и Франция днес е започнала да разшифрова откритите по-рано бордови записващи устройства на претърпелия катастрофа...
Открити са и двете черни кутии на руския пътнически самолет, който катастрофира в Египет. Машината "Еърбъс А321" на авиокомпания "Когалимавиа" падна в...
Черните кутии на катастрофиралия индонезийски самолет бяха открити и ще бъдат доставени за анализ от експерти, предаде Ройтерс. Машината на авиокомпан...
Водолази извадиха една от "черните кутии" на пътническия самолет на Air Asia, който падна в Яванско море в края на декември. Намерен е т. нар. записва...
Данните от предварителния анализ на "черните кутии" на падналия в Източна Украйна малайзийски пътнически самолет, показват, че до инцидента на борда н...
Лондон. Едната черна кутия на малайзийския "Боинг", който падна над Донецк и се смята, че е свален, е в добро състояние и не е манипулирана. Това съоб...
Лондон. Черните кутии на сваления край Донецк полет MH17 пристигнаха във Великобритания, където ще бъдат проучени от местни експерти. Сутринта премие...
И Малайзия поиска записващите устройства, убедена е, че боингът е свален, но не посочва от кого
Мистериозното изчезване на самолета на Малайзийските авиолинии скоро може да предизвика нанасянето на промени в изискванията за черните кутии на летат...
Синди. Продължава издирвателната операция за останки от мистериозния самолет, който изчезна на 8 март заедно с 239 пътници на борда. Все още няма и сл...
Мелбърн. Властите в Австралия планират да завършат с успех до 5-7 дни търсенето на черните кутии от изчезналия на 8 март Боинг 777 на Malaysia Airline...