Разследват ревнивеца –убиец от Чернево и за друга стрелба
Обвиняемият за убийство Костадин Иванов от суворовското село Чернево може да се окаже, че е прострелял и брата на жертвата, който се бори за живота си...
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Обвиняемият за убийство Костадин Иванов от суворовското село Чернево може да се окаже, че е прострелял и брата на жертвата, който се бори за живота си...
Златари и копанари окървавиха Чернево навръх ВеликденУбитият Станчо е от клана на Цар Киро, оставя 5-годишен сирак Кървава вендета във варненското се...