Първият черен щъркел дойде! Поверието
Птицата е заснета от фотографа Деян Ненов
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Птицата е заснета от фотографа Деян Ненов
Той бил в безпомощнто състояние
Черен щъркел, символ на късмета и щастието по подобие на бялата лястовица, долетя в петък сутринта в Габрово. Представителят на дългокраките птици е б...
Черен щъркел долетя във врачанското село Згориград. Хората са забелязали птицата през почивните дни, съобщава "Конкурент". Граждани пишат в социалнит...