84 тенисисти участваха в СК "ДЕМА" на "Чемпионс боул"
През тази година стартира нова тенис инициатива за млади състезатели - турнирът „Чемпионс боул". В него досега са заявили участие над 20 страни от ця...
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През тази година стартира нова тенис инициатива за млади състезатели - турнирът „Чемпионс боул". В него досега са заявили участие над 20 страни от ця...