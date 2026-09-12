Франция арестува чеченци, готвели атака
Петима руски граждани от чеченски произход, които са заподозрени в подготовката на атентат, са били арестувани в понеделник вечерта в Югоизточна Франц...
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Петима руски граждани от чеченски произход, които са заподозрени в подготовката на атентат, са били арестувани в понеделник вечерта в Югоизточна Франц...
Лидерът на чеченските ислямисти Доку Умаров призова за нападения срещу зимната олимпиада в Сочи през февруари 2014 г., предадоха АФП и Ройтерс. "Руск...
Москва. Петима нови обвиняеми застават пред съда за убийството на известната журналистка и критичка на Кремъл Анна Политковская. Трима от обвиняемите...
Анзор Царнаев: Синовете ми са невинни
Чичото на Джохар и Тамерлан Царнаеви, смята, че неговите племенници заслужават да умрат за извършеното от тях, предаде Интерфакс. „Те не заслужава...
Издирва се Джохар Царнаев, убитият е 26-годишният Тамерлан Царнаев