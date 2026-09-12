Отзованият посланик пред бТВ: Очаквах атаката
София. „Бях най-подробно разпитван, но за съжаление всичко, което казах там, не се взе под внимание. Тоест, атаката срещу мен беше директно с цел отзо...
Следете всички новини, анализи и коментари за Чавдар Николов. Медии. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. „Бях най-подробно разпитван, но за съжаление всичко, което казах там, не се взе под внимание. Тоест, атаката срещу мен беше директно с цел отзо...
Той ще заведе съдебно дело срещу заповедта, с която го отзовават
София. Отзованият български посланик в Бразилия Чавдар Николов изпрати отворено писмо до медиите с обяснение за скандала "Боевски". Обръщайки се към м...