Всичко за Чавдар Етрополе

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Последни новини Спорт
И "Чавдарци" се предадоха

И "Чавдарци" се предадоха

"Чавдар" от Етрополе стана вторият отбор, който се отказа официално от участие в "Б" група. Тимът от балканското градче реагира на призива на БФС и пу...

31 юли | 17:50
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ЦСКА уреди контрола за сряда

ЦСКА уреди контрола за сряда

София. ЦСКА ще изиграе контрола в сряда с тима на "Чавдар" Етрополе. Новината бе потвърдена на официалната страница на "червените". Приятелският мач...

15 април | 12:17
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