Пеят песни за наш вратар на Острова
Още един продукт на школата на "Чавдар" (Етрополе) взриви Европа. Това е вратарят Димитър Митов. Талантът от Козлодуй привлече вниманието на медиите н...
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Още един продукт на школата на "Чавдар" (Етрополе) взриви Европа. Това е вратарят Димитър Митов. Талантът от Козлодуй привлече вниманието на медиите н...
"Чавдар" от Етрополе стана вторият отбор, който се отказа официално от участие в "Б" група. Тимът от балканското градче реагира на призива на БФС и пу...
София. ЦСКА ще изиграе контрола в сряда с тима на "Чавдар" Етрополе. Новината бе потвърдена на официалната страница на "червените". Приятелският мач...