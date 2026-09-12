Нинова парира удар по нея. Разкрития за уволнен шеф на Кинтекс
Александър Михайлов бил едновременно и търговски директор в частна фирма
Следете всички новини, анализи и коментари за Частна Фирма. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Александър Михайлов бил едновременно и търговски директор в частна фирма
Стара Загора. Сто хиляди лева са били отмъкнати с взлом от офис на частна фирма в Стара Загора. Кражбата е била извършена от петък привечер до вечерта...
Пунктът за скрап използван и за депо за крадени вещи Бургас. Частна бургаска фирма е въртяла търговия с наркотици и крадени вещи. Легалната й дейност...