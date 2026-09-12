Мъж стреля в частна болница, рани жена (ОБНОВЕНА)
Сред пациентите няма пострадали при стрелбата
Следете всички новини, анализи и коментари за Частна Болница. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сред пациентите няма пострадали при стрелбата
Една жена е ранена, съобщават очевидци
Частната бургаска болница "Дева Мария" спира плановият прием и операции, заради липса на средства. От 16 юли там ще се лекуват само най-спешните и нео...
Михаела Благоева
Видин. Мисията ни е да осигурим достъпно, безплатно и съвременно кардиологично лечение за всеки, обяви пред препълнената зала на общинския съвет във В...
Трябва да се доплаща официално, а не под масата, казва Явор Дренски