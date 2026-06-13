Обявяваме фалит при дълг над 10 минимални заплати
Дават шанс на добросъвестните да не затъват с бързи кредити, лихварство и хазарт
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Дават шанс на добросъвестните да не затъват с бързи кредити, лихварство и хазарт
Очаква се ако се превърне в закон той да облекчи задлъжнелите граждани
Депутатът от БСП Мая Манолова заяви в ефира на Нова телевизия, че предвижда да внесе закон за частния фалит. Депутатите в парламента, в това число и...