Приказка разсмя до сълзи малчугани
Вечер с приказката „Малкият Мук" по Вилхелм Хауф донесе много забавление и смях на децата, дошли в фоайето на община Благоевград за „Часът на приказни...
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Вечер с приказката „Малкият Мук" по Вилхелм Хауф донесе много забавление и смях на децата, дошли в фоайето на община Благоевград за „Часът на приказни...
Една от най-хубавите инициативи на община Благоевград - „Часът на приказния разказвач", започва с много изненади. Началото на вълшебните приказки ще б...
Благоевград. Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов влезе в ролята на разказвач и прочете на най-малките жители и гости на града „Писмото на...
Благоевград. Поредицата „Часът на приказния разказвач" започва днес с любимата на малки и големи приказка по братя Грим „Снежанка и седемте джуджета"...