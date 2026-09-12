Трепем се по пътищата между 16.00 и 20.00 часа
През зимния сезон метеорологичните условия често са предпоставка за възникване на инциденти
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През зимния сезон метеорологичните условия често са предпоставка за възникване на инциденти
Властите на Венецуела искат в най-скоро време да променят часовия пояс на страната. Това заяви в четвъртък на митинг президентът на Боливарианската ре...
Москва. Русия отново ще сменя времето. Днес депутатите в руската Държавна дума одобриха окончателно закона за връщане на страната към системата за ред...